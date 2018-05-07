Нардепа от БПП Мустафу Найема, которого избили в центре Киева 30 апреля, полиция обеспечила личной охраной.

Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, пишет "Интерфакс-Украина".

"В рамках уголовного судопроизводства гражданин Мустафа-Маси Найем обеспечен физической охраной сотрудниками полиции на тот период, который мы будем считать нужным", - сказал Князев журналистам в селе Чайки Киевской области.

30 апреля 2018 года в центре Киева в результате конфликта на дороге неизвестные напали на народного депутата Мустафу Найема. В результате избиения у депутата диагностировали перелом челюсти и сотрясение голоного мозга.

Найем сообщил, что в словесной перепалке на дороге в центре Киева, закончившейся нанесением ему телесных повреждений, принимали участие "человека четыре-пять".

Советник главы МВД Украины, нардеп фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что полиция Киева задержала троих участников конфликта: Саитова Ахмеда Абубакаровича, 1999 года рождения, Саитова Магомеда-Салиха Аргуевича, 1996 года рождения, и Умала Тимербилатова Руслановича, 1996 года рождения. Еще один из участников нападения сумел покинуть Украину и улетел в Баку.

Трем задержанным по подозрению в нападении объявили о подозрении по ч.2 ст.296 Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до четырех лет лишения свободы.

2 мая Шевченковский районный суд Киева избрал задержанным меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее "Страна" сообщала, что побивший нардепа Найема чеченец отпущен на свободу в Азербайджане.

Также избитый чеченцами нардеп Найем просит о госохране из-за угроз на электронную почту.