Шевченковский суд решил избрать меру пресечения Саитову Магомеду-Амину Абубакаровичу в виде содержания под стражей без определения размера залога.

Об этом сообщает на Facebook-странице суда. Напомним, ранее стало известно, что сооснователь промоутерской компании BoomBox Promotions Магомед-Амин Саитов, подозреваемый в избиении народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Мустафы Найема, отпущен на свободу правоохранителями Азербайджана.

Об этом "Стране" рассказал адвокат Игорь Синиченко, который представляет интересы чеченских молодых людей, у которых возник конфликт с парламентарием в районе Бессарабского рынка 30 апреля.

Фото: facebook.com/

Как сообщала "Страна", Украина не подавала запрос об экстрадиции чеченца, избившего Найема. Его выдача может занять месяцы.

Мы писали, что в Киеве разрисовали машину матери одного из участников конфликта с Найемом.