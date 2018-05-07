Президент России Владимир Путин приехал на свою четвертую инаугурацию на новом лимузине российского проекта "Кортеж". Машина в сопровождении мотоциклистов-полицейских совершила короткую поездку по территории Кремля. Этот автомобиль был представлен публике впервые.

Что известно о лимузине и "Кортеже"

Официальный бренд президентского автомобиля — Aurus. На создание автомобиля президента и всей линейки "Кортеж" в целом из бюджета затрачено более 12 млрд рублей. До церемонии инаугурации нигде не публиковались фотографии лимузина в собранном состоянии.

В рамках проекта "Кортеж", который действует по поручению президента с 2012 года, разрабатывают президентский автомобиль и линейку машин представительского класса для чиновников: седан, минивэн и внедорожник. Машины, кроме президентской, будут продаваться и обычным покупателям.

"Премьера" президентского лимузина была запланирована на день инаугурации, после которой Путин впервые будет передвигаться на машине российского производства. В 2018-19 годах автомобили представительской линейки планируется запустить в массовое производство, хотя первые партии будут небольшими.

Технические данные

По внешнему виду прототипы автомобилей проекта "Кортеж" похожи на автомобили люксовых британских марок Rolls-Royce и Bentley.

Для машин предложено четыре различных типа моторов. Все они будут производиться в России. Самый мощный V12 с рабочим объемом 6–7 л будет обладать мощностью 800–850 л.с.

Основная концепция заключается в том, чтобы использовать идеи ведущих западных компаний, но реализовывать их силами российских специалистов. При этом к созданию автомобилей для первых лиц государства были подключены еще 130 компаний и учреждений, 50 из которых — зарубежные.

Так, в разработке тормозной системы принимал участие концерн Haldex и известный итальянский производитель Brembo. Разработкой ПО и мультимедийных систем занимается компания Harman Connected Serviсes, входящая в структуру американской группы компаний Harman.

Также принимает участие в разработке китайская группа U-shin, а именно ее подразделение в Словакии. Компания является крупным производителем множества автокомпонентов. Деталями кузова для первых прототипов автомобилей занималась южнокорейская компания DNK Tech Co., LTD.

Стекла автомобилей, вероятно, разрабатываются на одном из старейших в России заводов по производству изделий из стекла — "Мосавтостекло". Бронезащитой лимузина, по предположениям журналистов, занималось нижегородское предприятие ПАО "Завод корпусов".