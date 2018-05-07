Представители УПЦ МП, в Голосеевском монастыре которой жил бразилец Рафаэль Лусварги, говорят, что монахи не знали, что он принимал участие в боях на Донбассе на стороне "ДНР".

Об этом в интервью ВВС News Украина рассказал архиепископ Климент, председатель Синодального информационно-просветительского отдела церкви.

"Вряд ли монахи этого монастыря четко понимали, кем является этот человек. Во-вторых, в монастыре он не занимался никакой деструктивной деятельностью", - отметил архиепископ Климент.

Ранее украинский суд приговорил Рафаэля Лусварги к 13 годам тюрьмы по двум статьям: "создание террористической организации" и "создание незаконных вооруженных формирований".

Во время судебного процесса он признал свою вину.

Но потом другой суд отменил этот приговор для возможного обмена пленными и назначил новое рассмотрение дела.

Бразилец сначала был под стражей, а затем ему изменили меру пресечения, и он оказался на свободе - жил в одном из киевских монастырей Украинской православной церкви (Московского патриархата).

"Почему так произошло - это вопрос не к Украинской православной церкви, а к украинскому судопроизводству, прокуратуре, СБУ и другим институтм, результатом действий которых этот человек получил полное право жить на территории монастыря или в любом другом помещении города Киева", - пояснил в беседе с BBC News Украина архиепископ Климент.

"Поэтому странно слышать, будто монастырь УПЦ кого-то прятал", - добавил он.

Ранее "Страна" сообщала, что что воевавший за "ДНР" бразилец Лусварги делал в Киеве. Версия адвоката.

Также в охоте на бразильца-"днровца" Лусварги в Киеве участвовал "сын Перуна", сам обвиняемый в хулиганстве.