Сооснователь промоутерской компании BoomBox Promotions Магомед-Амин Саитов, подозреваемый в избиении народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Мустафы Найема, отпущен на свободу правоохранителями Азербайджана.

Об этом "Стране" рассказал адвокат Игорь Синиченко, который представляет интересы чеченских молодых людей, у которых возник конфликт с парламентарием в районе Бессарабского рынка 30 апреля.

По его словам, Саитова действительно задерживали, но затем отпустили. Причем это произошло еще "два-три дня назад", и информацией об этом адвокаты подозреваемых в хулиганстве чеченцев обладали вечером 5 мая.

"Действительно, Магомед-Амин был задержан. Причем сделано это было по личной просьбе одного из ведущих украинских политиков, который позвонил первому замминистра МВД Азербайджанской Республики Вилаету Эйвазову", - говорит Синиченко.

Адвокат утверждает, что никакого заседания суда по избранию меры пресечения Саитову в Азербайджане не проходило. "Он был отпущен в связи с отсутствием соответствующих документов с украинской стороны. Сейчас Саитов находится на свободе", - отметил Синиченко.

Он подчеркнул, что "это не означает, что Магомед-Амин собирается теперь прятаться".

"Мы хотели, чтобы Магомед-Амин приехал сам, но теперь ему будет сложно выехать из Азербайджана до завершения экстрадиционной процедуры. Фактически, отечественные силовики сами помешали ускорить его возвращение", - добавил адвокат.

Синиченко уточнил, что в зависимости от того, какой пакет документов направит украинская сторона правоохранителям Азербайджана для обеспечения выдачи Саитова, адвокаты чеченца в дальнейшем примут решение - будут ли они соглашаться на добровольную экстрадицию подозреваемого в Киев.

Ранее "Страна" писала: 5 мая в обед МВД Украины сообщило о задержании ключевого, четвертого подозреваемого в осуществлении нападения на Мустафу Найема - вылетевшего в день инцидента на Бессарабке в Баку Магомед-Амин Саитова.

Тогда замглавы ГПУ Евгений Енин в Facebook обнародовал фото запроса с ходатайством о задержании и аресте Саитова на имя начальника управления международных связей Генеральной прокуратуры Азербайджана Эркина Алиханова. Заместитель Юрия Луценко сопроводил этот документ сведениями о том, что данный запрос был направлен еще 2 мая, а 5 мая местный суд должен избрать меру пресечения пдозреваемому чеченцу.

На уточняющий вопрос "Страны", чем завершилось данное заседание, Енин затруднился ответить, сообщив - он не владеет этой информацией. Между тем, 6 мая в телеэфире он уточнил, что запрос об экстрадиции Магомед-Амин Саитова пока никто не подавал.

"Мы занимаемся вопросом экстрадиции господина Саитова. Мы пребываем в очень тесном контакте с нашими азербайджанскими коллегами и недавно заверили их, что мы намерены требовать его выдачи. В связи с чем мы обратились с запросом о задержании и взятии под стражу. В ближайшие дни соответствующий запрос об экстрадиции будет направлен в соответствии с требованиями Европейской конвенции о выдаче правонарушителей", - рассказал заместитель генпрокурора. При этом он уточнил, что, как правило, этот процесс занимает несколько месяцев.