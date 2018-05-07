Смертельные проводы в армию. Под Киевом во время поножовщины погиб школьник
Под Киевом двое школьников устроили поножовщину, в результате один из них погиб.
Об этом информирует пресс-центр Главного управления Нацполиции Украины в Киевской области.
По уточненным данным, на Петропавловской Борщаговке компания молодых парней провожала своего знакомого в армию и отдыхала в кафе, когда ближе к полуночи разгорелся конфликт между двумя несовершеннолетними.
Школьники устроили драку с применением холодного оружия на улице. Местная жительница - очевидец случившегося - вызвала скорую помощь, в то время как другие прохожие пытались оказать пострадавшему первую помощь.
Медики по прибытии на место констатировали смерть 15-летнего юноши, а его 16-летнего оппонента задержали. По факту инцидента открыли уголовное дело по статье об умышленном убийстве.
Ранее "Страна" сообщала, что "Киборг" из АТО рассказал, как его били молотком в центре Киева.
Также в Киеве арабы и кавказцы устроили массовую драку с поножовщиной.