Под Киевом двое школьников устроили поножовщину, в результате один из них погиб.

Об этом информирует пресс-центр Главного управления Нацполиции Украины в Киевской области.

По уточненным данным, на Петропавловской Борщаговке компания молодых парней провожала своего знакомого в армию и отдыхала в кафе, когда ближе к полуночи разгорелся конфликт между двумя несовершеннолетними.

Школьники устроили драку с применением холодного оружия на улице. Местная жительница - очевидец случившегося - вызвала скорую помощь, в то время как другие прохожие пытались оказать пострадавшему первую помощь.

Медики по прибытии на место констатировали смерть 15-летнего юноши, а его 16-летнего оппонента задержали. По факту инцидента открыли уголовное дело по статье об умышленном убийстве.

Ранее "Страна" сообщала, что "Киборг" из АТО рассказал, как его били молотком в центре Киева.

Также в Киеве арабы и кавказцы устроили массовую драку с поножовщиной.