Владимир Путин внес кандидатуру Дмитрия Медведева в Госдуму на назначение его главой правительства Российской Федерации.

Об этом сообщается на официальном сайте президента РФ.

Правительство Медведева ушло в отставку после инаугурации Владимира Путина, которая состоялась сегодня, 7 мая в Кремле. Такова обычная процедура при вступлении нового президента в должность.

Медведев стал премьер-министром России в мае 2012 года - когда Путин в третий раз избрался президентом России. До этого главой государства был Медведев, а правительства - Путин.

Ранее Медведев был главой администрации Владимира Путина.

"Страна" уже писала о том, что нынешний премьер-министр останется и после инаугурации Владимира Путина.

Ранее Медведев пригрозил США импортным эмбарго на все товары.