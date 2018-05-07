Экс-нардеп от Партии регионов, бывший секретарь Донецкого горсовета Николай Левченко попросил президента России Владимира Путина прекратить поддержку так называемых "ЛДНР" и передать их под контроль международных миротворческих сил.

Об этом Левченко сообщил на своей странице в Facebook. Сам он сейчас проживает в РФ.

"Ув. Владимир Владимирович, дальнейшая Ваша поддержка никем не признанных, так называемых ДНР и ЛНР не сдерживает этнические чистки, а наоборот только усугубляет положение Донбасса, уничтожает его промышленность и негативно влияет на массовую миграцию местного населения", - написал бывший нардеп.

Он просит Путина способствовать "скорейшей передаче спорных территорий ОРДЛО под контроль международных миротворческих сил, для проведения выборов, и для дальнейшей реинтеграции в Украину".

Левченко подчеркивает, что речь идет и об участке российско-украинской границы, чтобы "снять все обвинения в поставках оружия и проникновения боевиков с территории РФ на территорию Донбасса".

"В конце концов, если Вы признаете, что Донбасс это Украина, то будет логично контролировать совместную границу с представителями официальных властей. Как это происходит на других участках, например между Харьковской и Белгородской областями", - отметил Левченко.

Фото: facebook.com

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