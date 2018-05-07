Кабмин России под руководством Дмитрия Медведева ушел в отставку после инаугурации президента.

Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

"В соответствии со статьей 116 Конституции России и статьей 35 Федерального конституционного закона "О Правительстве России" Правительство России слагает свои полномочия перед вновь избранным Президентом", — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин вступил в должность президента России на новый шестилетний срок.

Путин произнес речь президентской присяги в Кремле.

"Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу", — произнес он.

Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин вручил ему символы государственной власти и объявил о вступлении в должность. Присутствующие в Андреевском зале исполнили гимн России.

Ранее "Страна" сообщала, что украинцы массово искали в Google инаугурацию Путина.

Также Путин принял присягу и официально вступил в должность президента России.