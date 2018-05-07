После антисемитских скандалов в Украине глава МВД Арсен Аваков провел встречу с главным раввином Киева Йонатаном Марковичем, во время которой стороны обсудили недавние события в Одессе.

Об этом сообщается на странице МВД Украины в Facebook.

"Арсен Аваков отметил, что наша страна - современная и демократическое государство, в котором не место преследованиям по этническим признакам и антисемитским призывам", - говорится в сообщении.

"В современной Украине недопустимо, чтобы кого-либо из украинских или иностранных граждан дискриминировали, запугивали или преследовали за принадлежность к иному вероисповеданию, нации или культуры. Все такие преступные проявления получают принципиальную и быструю реакцию правоохранительных органов", - процитировали в сообщении Авакова.

Фото: facebook.com

Напомним, что на митинге в Одессе одна из руководителей "Правого сектора" Татьяна Сойкина призвала очистить Украину от "ж*дов". Это произошло 2 мая – в день памяти о массовой гибели людей во время беспорядков в Одессе (подавляющее большинство из погибших представляло Антимайдан). Националисты же этот день провозгласили своим "днем победы".

После этого Арсен Авааков заявил, что в Украине недопустимы публичные антисемитские призывы и что было открыто уголовное производство по факту.

При этом директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко заявил, что антисемитское высказывание главы одесской ячейки "Правого сектора" не содержит прямого призыва к дискриминации по национальному признаку. И что потребуется специальная экспертиза и следствию будет непросто доказать наличие состава преступления.