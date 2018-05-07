В понедельник, 7 мая, в поисковых запросах жителей Украины вырос запрос "инаугурация Путина 2018".

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Trends по состоянию на 12:00. Запрос вышел на первое место по скорости роста.

Фото: trends.google.com.ua

Согласно анализу Google, большая часть украинских интернет-пользователей, которых интересовала инаугурация президента РФ проживают в Крыму, Луганской, Донецкой и Харьковской областях.

Фото: trends.google.com.ua

Напомним, что сегодня Владимир Путин официально вступил в должность президента России на новый срок. Об этом объявил председатель Конституционного суда Валерий Зорькин после того, как Путин принял президентский знак и принес присягу в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца.

Как сообщала "Страна", сразу после инаугурации президента нынешний кабинет министров сложит полномочия. При этом члены "старого" кабинета министров автоматически получают приставку и. о. и будут продолжать исполнять обязанности до формирования нового состава.