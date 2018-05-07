Самолет немецкой авиакомпании Lufthansa, выполнявший рейс из Мюнхена в Хельсинки с 158 пассажирами на борту, совершил внеплановую посадку в берлинском аэропорту Тегель из-за отказа одного из двигателей.

Об этом пишет газета Berliner Morgenpost.

По словам представителя аэропорта, самолет Airbus 321 с одним работающим двигателем без проблем совершил посадку в аэропорту Берлина около 10:00 по местному времени (11:00 по Киеву). Посадку самолета с целью контроля сопровождала пожарная команда аэропорта. В результате инцидента никто не пострадал.

В данный момент воздушное судно проходит проверку и ремонт в аэропорту Тегель. О пассажирах позаботилась авиакомпания.

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