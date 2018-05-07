Опубликован список из самых крупных трех компаний-должников по выплате заработной платы, которые должны работникам в общей сложности 133 млн. гривен.

Соответствующий список опубликовал министр юстиции Украины Павел Петренко в Facebook.

Согласно, опубликованному рейтингу, самые крупные долги по выплате зарплаты имеет Харьковское государственное авиационное производственное предприятие. Здесь долги по зарплате составляют 74 млн грн.

На второй строчке этого списка оказался Судостроительный завод имени 61 Коммунара (Николаев), где долги по выплате зарплаты составляют 30,1 млн грн.

На третьей строчке компаний-должников оказался футбольный клуб "Металлист". Здесь долги по выплатам зарплаты составили 28,6 млн грн.

Фото: facebook.com/PavloPetrenko.official

Ранее "Страна" сообщала, что долги по зарплате в Украине достигли рекордного уровня за последнее десятилетие.

Также в Николаеве рабочие перекрыли движение на мосту. Требуют погасить долги по зарплате.