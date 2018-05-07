Министерство финансов отобрало 34 банка, которые могут осуществлять выплаты бюджетникам и пенсионерам.

Об этом говорится в сообщении Минфина.

Как сообщается в документе, заседание конкурсной комиссии по определению уполномоченных банков состоялось 3 мая.

По результатам рассмотрения конкурсной документации претендентов конкурсной комиссией принято решение о признании уполномоченными банками-победителями конкурса 34 банка.

При этом банки, которые до принятия этого решения конкурсной комиссии были определены победителями конкурсов на право выплаты пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений, прекратили выполнение функций уполномоченного банка.

Среди отобранных банков: Укрэксимбанк, Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Укрсоцбанк, Райффайзен Банк Аваль, Кредобанк, УкрСиббанк, Идея Банк, Креди Агриколь Банк, Пиреус Банк МКБ, Альфа-банк (Украина), ОТП Банк, Банк Альянс, Банк Львов, Индустриалбанк, МТБ Банк, Пивденный, Полтава-банк, ПУМБ, банк Грант, Мегабанк, Скай Банк, Юнекс Банк, Коммерческий индустриальный банк, Universal Bank, Кредит Днепр, Радабанк, Банк Восток, Банк инвестиций и сбережений, Банк Конкорд, Мотор-банк, Аккордбанк, Кристалбанк.

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