Поступающие в вузы Украины из Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) смогут подать документы через специальные образовательные центры "Крым–Украина" и "Донбасс–Украина", которые будут работать с 4 июня.

Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

В Минобразования отметили, что абитуриенты с неподконтрольных территорий смогут подать документы по упрощенной процедуре, не предъявляя аттестат.

Для этого они должны подать заявление, заполнить образовательную декларацию и сдать на базе центров экзамены по украинскому языку и истории Украины, а также один профильный вступительный экзамен.

Для абитуриентов из Крыма в вузах предусмотрена квота в 20% от объема государственного заказа.

При этом в 2018 году в приказах о зачислении в целях безопасности поступающих из Крыма и неподконтрольных территорий Донбасса их фамилии будут шифроваться.

В ведомстве добавили, что имеющие статус перемещенного лица при поступлении на бюджет будут иметь социальную стипендию, а также бесплатные учебники и доступ к сети интернет. Поступающим на контракт государство предоставит льготный долгосрочный кредит на получение образования.

Ранее "Страна" сообщала, что абитуриентам напомнили, что без ID-карточки поступление в ВУЗы невозможно.

Также абитуриенты из Крыма и Донбасса смогут поступать в украинские вузы без ВНО.