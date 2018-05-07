Бывший председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергей Бочковский подал в Министерство юстиции заявление о принудительном исполнении решения суда по его восстановлении в должности председателя ГСЧС.

Об этом рассказал УНН его адвокат Игорь Федоренко.

"Подали заявление и исполнительный письмо в Минюст. Нас приняли, поставили отметочку на нашем реестре в поданные документы. Ждем, чтоб теперь юридические службы министерства нашей страны выполнили закон и сделали действия, направленные на возобновление Сергея Станиславовича на рабочем месте", - сказал он.

По словам Федоренко, теперь, на основании представленных документов, исполнительная служба должна открыть производство, направить в ГСЧС или Кабмин требование об исполнении решения суда, а в случае невыполнения требования - принимать принудительные меры и меры реагирования - привлечение к административной ответственности, наложение штрафов и инициирование уголовного производства за умышленное невыполнение судебного решения.

Ранее "Страна" сообщала, что Аваков заявил о том, что Бочковский не имеет "морального права быть главой ГосЧС".

Также мы писали, что восстановленного в должности Бочковского охранники не пускают в здание ГосЧС.