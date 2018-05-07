В Киеве к началу купального сезона коммунальное предприятие "Плесо" намерено открыть 13 пляжей.

Об этом сообщают Українські Новини, ссылаясь на начальника пресс-службы КП Евгения Кобана.

"В этом году планируем открыть 13 пляжей, к существующим ранее добавим пляж "Галерный" на Набержно-Корчеватской и "Веселка" на Левом берегу", - сказал он.

К открытию также готовятся пляжи "Детский", "Венеция", "Золотой", "Предмостная Слободка", "Молодежный", "Пуща-Водица", "Черторой", "Вербный", "Радужный", "Тельбин" и "Центральный".

Кроме того, КП ожидает присвоения семи пляжам международной премии "Голубой флаг", предоставляемой за лучшие характеристики и обустройство пляжа.

Для открытия купального сезона в Киеве необходимо провести анализ воды в водоеме, который можно провести после достижения минимальной температуры воды +18 градусов.

После подтверждения безопасности воды, будет издано соответствующее распоряжение мэра города.

7 мая специалисты Санитарно-эпидемической службы начали отбор воды для проведения анализа, однако из-за прогнозов Украинского гидрометеорологического центра о дождях в середине мая, анализы могут быть проведены повторно.

Ранее "Страна" писала о том, что в Одессе пляжу "Золотой берег" угрожает новый оползень.

Также мы сообщали, что киевских рыбаков просят уйти с пляжей, чтобы отдыхающие не травмировались о крючки.