В понедельник, 7 мая, в Киевской местной прокуратурой № 7 сообщили о подозрении 25-летней женщине, которую подозревают в том, что она вместе с сообщниками в Киеве напала на участника АТО Дмитрия Иващенко (позывной Вербич).

Об этом на своей странице в Facebook сообщает прокуратура Киева.

"Действия злоумышленницы квалифицированы по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное группой лиц с применением предмета, специально приспособленного и заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений).

В настоящее время готовится ходатайство об избрании ей меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Следственные действия продолжаются, устанавливаются другие участники преступной группы", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Напомним, что в результате нападения участник АТО Дмитрий Иващенко получил ножевое ранение в спину.

Ранее "Страна" писала о том, что по данным СБУ, организатором нападения является россиянин, который сейчас скрывается в Польше.