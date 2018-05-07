По итогам 2017 года ПАО "Укрнафта" недополучила 2,3 млрд гривен дохода от реализации аммиака из-за разницы в фактической цене продажи аммиака в адрес ПАО "Днепразот" и его рыночной стоимости на момент продажи.

Об этом свидетельствуют расчеты enkorr, основанные на данных финансового отчета "Укрнафты" и котировках аммиака производства ПАО "Днепразот" агентства "Хим-Курьер".

Исходя из финансового отчета ПАО "Укрнафта" за 2017 год, компания реализовала 533 тыс. т аммиака на сумму 2,783 млрд грн. Таким образом, средняя цена реализации составила 5 221 грн/т.

Цена продажи аммиака варьировалась в зависимости от квартала. Например, в І квартале 2017 г. компания продала 133,7 тыс. т аммиака на сумму 761,8 млн грн (средняя цена 5 700 грн/т), во ІІ квартале – 134,1 тыс. т за 871 млн грн (6 495 грн/т), в ІІІ квартале – 128,7 тыс. т за 496,9 млн грн (3 860 грн/т), в IV квартале – 136,5 тыс. т за 653,3 млн грн (4 785 грн/т).

Данные об объеме продажи аммиака из квартальных отчетов "Укрнафты" полностью совпадают с объемом производства аммиака на ПАО "Днепразот" за соответствующие периоды по данным агентства "Хим-Курьер".

В 2017 году ежемесячно на "Днепразоте" производилось от 42,2 тыс. т (август) до 46,2 тыс. т (октябрь) аммиака. Учитывая средние за месяц котировки аммиака по базису EXW Днепродзержинск, публикуемые "Хим-Курьером", рыночная стоимость 533 тыс. т аммиака составляла 5,089 млрд гривен.

Таким образом разница между рыночной стоимостью реализованного компанией аммиака и фактически полученным полугосударственной компанией доходом от его продажи, потери ПАО "Укрнафта" в 2017 году составили 2,306 млрд гривен.

Издание отмечает, что схема работы "Укрнафты" по производству аммиака состоит в следующем: добывающая компания с 2011 г. арендует цех синтеза аммиака (арендная плата в 2017 г. составляла 10 млн грн/месяц), поставляет туда свой газ и самостоятельно оплачивает все издержки, связанные с его производством – мелкие ремонты, оплату труда и тому подобное.

Затем аммиак продается "Днепразоту" и химпредприятие направляет его дальше по технологической цепочке для производства карбамида.

С 2003 года "Укрнафта" контролируется менеджерами группы "Приват", которой принадлежит более 43% акций компании. "Днепроазот" также принадлежит приватовцам.

Фото: enkorr.com.ua

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