Владимир Путин официально вступил в должность президента России на новый срок.

Об этом объявил председатель Конституционного суда Валерий Зорькин после того, как Путин принял президентский знак и принес присягу в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца, передает ТАСС.

Это уже четвертый срок Путина на посту президента с 2000 года. И второй президентский срок подряд.

Удостоверение главы государства на новый срок полномочий председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова вручила ему еще 3 апреля.

Напомним, что российские выборы президента состоялись 18 марта 2018 года. Владимир Путин получил 56,2 млн голосов избирателей, или 76,66% после обработки 99% протоколов.

Как сообщала "Страна", сразу после инаугурации президента нынешний кабинет министров сложит полномочия. При этом члены "старого" кабинета министров автоматически получают приставку и. о. и будут продолжать исполнять обязанности до формирования нового состава.