Рано утром 7 мая пассажиры перекрывали железнодорожные пути в Пустомитах под Львовом в знак протеста из-за того, что не смогли сесть в электричку.

Об это сообщает Zaxid.net.

Из-за протестующих поезд Трускавец-Львов совершил в Пустомитах вынужденную остановку.

"Около 8:00 поезд №6008 совершил остановку на станции Пустомиты. Пока неизвестно, стал ли причиной задержки поезда именно протест пассажиров. На место выехали сотрудники службы пассажирских перевозок", - сообщил руководитель пресс-службы ЛЖД Андрей Везденко.

Он отметил, что модель этого поезда имеет более 500 сидячих мест, поэтому проблемы с посадкой пассажиров не должно было быть.

Около 9:30 движение на железной дороге разблокировали.

Ранее "Страна" сообщала, что пассажиры рельсового автобуса Львов-Киверцы пожаловались, что ехали три часа без света и туалета.

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