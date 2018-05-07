Более двух тысяч немецких врачей написали открытое письмо канцлеру Германии Ангеле Меркель, министрам ее правительства и лидерам партий, призвав вступить в борьбу на федеральном уровне с излишним употреблением сахара, пишет Handelsblatt.

По аналогии с ограничениями на употребление табака медики предлагают комплексные законодательные меры, включая налоги и акцизы на продукты с высоким содержанием сахара (в первую очередь, сладкие напитки), а также запреты на адресованную детям рекламу.

Другими мерами распространение ожирения и диабета в Германии не остановить, считают авторы пятистраничного документа.

Пока правительство ФРГ на открытое письмо медиков официально не отреагировало, сообщает Deutsche Welle. Ряд членов кабинета от ХДС, партии Ангелы Меркель, считают, что государству следует не предписывать населению, что оно должно или не должно есть, а усиленно пропагандировать здоровую пищу и в целом здоровый образ жизни.

Однако представители социал-демократов, которые также входят в правительственную коалицию, полагают, что предлагаемые ограничения, включая налог на сахар, будут целесообразными.

В частности, эксперт парламентской фракции социал-демократов по вопросам здравоохранения Забине Диттмар с большой долей уверенности предположила, что налог на сахар все-таки будет введен в Германии, причем бундестагом нынешнего созыва, то есть уже в ближайшие три года.

Ранее "Страна" писала о том, что Великобритания вводит налог на сахар в безалкогольных напитках.

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