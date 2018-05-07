Президент Украины Петр Порошенко 9-10 мая будет находиться с рабочим визитом в Германии, где запланированы трехсторонние переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщили в пресс-службе АПУ.

"9-10 мая 2018 года Президент Украины Петр Порошенко осуществит рабочий визит в Германию. В рамках программы пребывания запланированы трехсторонние переговоры с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном", - отметили в АП.

Как сообщали ранее СМИ, встреча пройдет в Ахене 10 мая.

Отмечается также, что ожидается встреча Главы государства с президентом Европейского Совета Дональдом Туском.

Президент Украины также примет участие в мероприятиях в рамках ежегодной церемонии вручения премии "Карла Великого" президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Напомним, Порошенко собирается обсудить поведение Кремля с Меркель и Макроном.

Название "нормандского формата" происходит от встречи глав четырех государств, - Украины, Германии, Франции, России - которая впервые состоялась 6 июня 2014 года в Нормандии. В этом формате обсуждаются вопросы по решению вооруженного конфликта на востоке Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что посол Германии рассказал о разногласиях по дорожной карте Минских соглашений.

Также Кремль заявил о возобновлении контактов с лидерами Франции и Германии, несмотря на паузу в "нормандской четверке".