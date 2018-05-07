Дело бразильца Рафаэля Маркуса Лусварги, который воевал на стороне боевиков так называемой "ДНР" сегодня, 7 мая, в 15:00 будет рассмотрено в Павлоградском горрайонном суде Днепропетровской области. Об этом сообщается на сайте суда.

"В связи с получением Павлоградским городским судом Днепропетровской области информации о местонахождении обвиняемого Рафаэля Маркуса Лусварги из средств массовой информации, судом скорректирована дата судебного заседания. Дело слушается 7 мая 2018 в 15:00", - говорится в сообщении.

Отмечается, что председательствующим судьей на заседании будет Наталья Самоткан.

Напомним, 4 мая в Киеве националисты С14 схватили боевика так называемой "ДНР" бразильца Рафаэля Лусварги, которого суд приговорил к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества, а боевик оказался на свободе в обмен на сотрудничество с СБУ.

Ранее "Страна" писала о том, что адвокат Лусварги рассказал, что его подзащитный делал в Киеве.