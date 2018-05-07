В соцсети пользователи обсуждают комментарий директора департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко, который заявил, что антисемитское высказывание главы одесской ячейки "Правого сектора" не содержит прямого призыва к дискриминации по национальному признаку.

На слова спикера МВД обратил внимание на своей странице в Facebook директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

Он напомнил комментарий Шевченко изданию "Гордон".

"Далеко не каждое высказывание на митингах имеет состав преступления. Слова "Украина будет принадлежать украинцам, а не жидам" – неприятные и оскорбительные. Они демонстрируют низкий уровень культуры выступающего. Но тут нет прямого призыва к дискриминации представителей определенной национальности или насильственным действиям по отношению к ним. В первую очередь должно быть моральное осуждение со стороны общества. Даже если будет зарегистрировано производство по этому факту, потребуется специальная экспертиза высказываний, и следствию будет непросто доказать наличие состава преступления. Как видите, и сами выступающие понимают эти нюансы. Потому что во всех своих выступлениях так подбирают слова, чтобы распалить своих приверженцев, но не нарушить закон", – отметил Шевченко.

Фото: facebook.com

В комментариях Эдуард Долинский уточнил, что дело все же открыто.

Пользователи высказывают мнение, что дело могут закрыть без какого-либо результата и интересуются, найдутся ли эксперты, которые не усмотрят дискриминации в высказывании представителей "Правого сектора".

Фото: facebook.com

Также они отмечают, что такого рода комментарии говорят о культурном уровне представителя МВД и, что им не хотелось бы жить в государстве, где процветает антисемитизм.

Фото: facebook.com

А также, что если в этих словах нет разжигания межнациональной ненависти, то тогда не ясно, какие слова могут считаться разжиганием такой ненависти. Призывы к прямому убийству?

Фото: facebook.com

Напомним, что во время марша радикалов, который прошел 2 мая, руководитель "Правого сектора" в Одессе Татьяна Сойкина призвала очистить Одессу и Украину от ж@дов.

Еще до инцидентов на 1 мая во Львове и Одессе в Министерстве внутренних дел Украины заявили, что борются с проявлением различной дискриминации, отвечая на обвинения 57 американских конгрессменов в финансировании Украиной антисемитизма.

Как сообщала "Страна", после критики США Петр Порошенко на английском языке осудил проявления антисемитизма в Украине.