Вероятным местом встречи между президентом США Дональдом Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном станет Сингапур.

Об этом сообщает AFP.

"Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын вероятно встретятся в Сингапуре в следующем месяце", - говорится в сообщении.

По данным дипломатических источников, саммит между США и КНДР состоится в середине июня.

4 мая американский лидер заявил, что время и место встречи уже согласованы. При этом он не сообщил деталей.

30 апреля Трамп отмечал, что может встретиться с Ким Чен Ыном в селе Пханмуджом на границе Южной и Северной Кореи в демилитаризованной зоне. Среди других мест называли Сингапур, Монголию и Швейцарию.

В Пханмуджоме 27 апреля прошла встреча Ким Чен Ына с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Переговоры состоялись в Доме мира, находящемся южнее границы. Ким стал первым за 65 лет правителем КНДР, который ступил на южнокорейскую территорию.

По итогам саммита Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын заявили, что Пхеньян и Сеул договорились работать над ядерным разоружением Корейского полуострова.

Ранее "Страна" сообщала, что встреча Ким Чен Ына и Трампа. КНДР передаст США трех пленных американцев.

Также Трамп уже знает, где и когда встретится с Ким Чен Ыном.