Аномально теплая погода в мае внесла коррективы в работу выставки тюльпанов, которая проходит в Киеве на Певческом поле.

С 7 мая вход на выставку будет бесплатным, чтобы как можно больше киевлян и гостей столицы успели увидеть цветущие композиции.

"Тюльпаны – весенние цветы, которые быстро распускаются во время аномальной жары и также быстро опадают. Тюльпаны для выставки "Вокруг света" были высажены еще в октябре прошлого года, поэтому организатором просто не удалось предугадать погоду в апреле-мае текущего года. Было аномально жарко!", - говорит Денис Погорелко, соорганизатор выставки, руководитель компании Grand Event.

Напомним, в этом году в парке установлены креативные фотозоны, веревочный парк, кинотеатр, караоке, детский парк аттракционов, гастрономическая зона, вечерняя лаунж-зона, эко-ярмарка и батуты.

Кроме того, Певческое поле – одна из локаций, где пройдет яркое празднование Дня города Киева.

• Время работы: 10:00 – 21:00.

• Адрес: ул.Лаврская, 33