На Южном мосту Киева на три дня ограничат движение
В Киеве на Южном мосту частично ограничат движение в течение трех дней из-за ремонта.
Об этом сообщается на странице "Киевавтодора" в Facebook.
"В связи с выполнением работ по ремонту дорожного ограждения на эстакадном съезде с Южного мостового перехода в направлении Столичного шоссе будет частично ограничено движение транспорта в первой полосе движения", - говорится в сообщении.
В частности, движение будет ограничено в следующие дни:
- с 21:00 7 мая до 07:00 8 мая;
- с 21:00 8 мая до 07:00 9 мая;
- с 21:00 9 мая до 07:00 10 мая.
"Коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанных с выполнением ремонтных работ", - заявили в компании.
Фото: facebook.com/kievavtodor
Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве заметили экстремалов, которые карабкаются на Южный мост по тросам.
Также в Святошинском районе города Киева на три дня ограничат движение транспорта.