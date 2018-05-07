В Киеве на Южном мосту частично ограничат движение в течение трех дней из-за ремонта.

Об этом сообщается на странице "Киевавтодора" в Facebook.

"В связи с выполнением работ по ремонту дорожного ограждения на эстакадном съезде с Южного мостового перехода в направлении Столичного шоссе будет частично ограничено движение транспорта в первой полосе движения", - говорится в сообщении.

В частности, движение будет ограничено в следующие дни:

с 21:00 7 мая до 07:00 8 мая;

с 21:00 8 мая до 07:00 9 мая;

с 21:00 9 мая до 07:00 10 мая.

"Коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанных с выполнением ремонтных работ", - заявили в компании.

Фото: facebook.com/kievavtodor

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве заметили экстремалов, которые карабкаются на Южный мост по тросам.

Также в Святошинском районе города Киева на три дня ограничат движение транспорта.