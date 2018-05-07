По данным наших источников в МВД, сегодня в 10 часов утра на улице Цитадельной,5/9 в Киеве, возле собственного дома столичный бизнесмен Вадим Берман обнаружил свой автомобиль Инфинити, простреленный пулями от неизвестного оружия.

Сейчас полиция осматривает место происшествия и разыскивает свидетелей. Устанавливаются также мотивы этого преступления.

Берман является директором фирмы "ТД Весма", которая по данным из открытых источников регулярно выигрывает тендеры на поставку горюче-смазочных материалов Нацполииции и Госуправлению делами. Правоохранители неофициально связывают расстрел машины Бермана как предупреждение ему от конкурентов на бензиновом рынке.

По данным Единого госреестра, ООО "ТД "Весма" основано в 2002 году с уставным капиталом 16 500 гривен. На сегодня фирма зарегистрирована по адресу Киев, ул. М.Грушевского, 28/2, Н/П №43. Основным видом деятельности компании является оптовая торговля твердым, жидким, газообразным топливом и подобными продуктами.

На сегодня учредителями ООО "ТД "Весма" являются Вадим Берман и Михаил Будник.

Согласно данным “Вестника госзакупок” и системы Рrozorro, ООО "ТД "Весма" выиграло тендеров более, чем на 15,5 млн гривен - больше всего заказов было от "Автобаза Государственного управления делами".

Напомним, что в ДУСе раскрыли стоимость международных поездок Порошенко в 2017 году.

Как сообщала "Страна", ДУСя засекретила суммы, потраченные на содержание государственных резиденций.