Сегодня в России пройдет инаугурация президента Владимира Путина. Он одержал победу на выборах 18 марта. Это будет его второй президентский срок подряд и четвертый с 2000 года.

"Страна" покажет онлайн-трансляцию этого события.

Инаугурация Путина. Прямой эфир

Как пройдет инаугурация

Церемония будет идти по традиционному, уже привычному для Путина сценарию.

Она начнется в полдень. Президент отправится в Большой Кремлевский дворец, пройдет через Георгиевский и Александровский залы в Андреевский зал, где торжественно примет присягу.

Все события рассчитаны буквально до секунды. Президент будет подниматься в орденские залы по ковровой дорожке парадной лестницы, в которой 66 ступеней.

На протяжении всех маршей лестницы будет выставлен караул военнослужащих специальной роты Президентского полка. Двери залов будут открывать гвардейцы.

Парадные залы, задействованные в церемонии, не будут специально украшать, поскольку они и так торжественно выглядят – в их декоре есть гербы, лепнина и золотая роспись.

Александровский зал. Он был построен в честь ордена Святого благоверного князя Александра Невского, учрежденного в 1725 году императрицей Екатериной Первой. Огромные — в два яруса — окна заливают помещения светом, который отражается в многочисленных зеркалах. Важное украшение зала — посеребренные и позолоченные гербы губерний и областей Российской империи, расписанные масляными красками.

Во время церемонии в бывшем тронном зале Путин произнесет клятву на Конституции и примет символы власти. Их вносят военнослужащие Президентского полка. В составе этих символов - штандарт президента, который представляет собой российский флаг с золотым изображением государственного герба. После инаугурации его установят в рабочем кабинете президента.

Еще один символ - золотой знак ордена "За заслуги перед Отечеством" в виде креста с гербом в центре. Он прикреплен к цепи из золота, серебра и эмали, в которой содержатся 17 звеньев. Девять из них — это изображения российского герба, а восемь — круглые розетки с девизом "Польза, честь и слава".

Третий символ — инаугурационная Конституция. На обложке красного цвета, изготовленного в 1996 году, есть накладной серебряный герб и тисненая золотом надпись. В президентской присяге, которую он произнесет, держа руку на конституции, содержится 33 слова.

После произнесения присяги председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин объявит об официальном вступлении Путина в должность президента. К слову, на Зорькина, как и на других судей КС РФ, СБУ завела дело из-за решения по аннексии Крыма.

Затем президент выйдет через Красное крыльцо Большого Кремлевского дворца на Соборную площадь, где состоится смотр парада Кремлевского полка. После этого в Благовещенском соборе Кремля пройдет краткое богослужение.

Во время церемонии инаугурации приглашенные гости будут размещены не только в Большом Кремлевском дворце, но и на Соборной площади. Среди них доверенные лица президента, и представители различных движений и организаций, которые помогали главе государства в его работе и во время выборной кампании. Такжен в числе гостей вдова первого президента России Наина Ельцина, бывший мэр Москвы Юрий Лужков, музыкант Юрий Башмет, хоккеист Илья Ковальчук, режиссер Карен Шахназаров. В этом году на инаугурацию приглашены пять тысяч человек.

Фото: instagram.com

Торжественная церемония инаугурации продлится около часа. После нее у президента РФ запланировано несколько внутренних рабочих встреч.

В этот раз Кремль отказался от проезда кортежа по Москве и от торжественного приема, чтобы не привлекать "негативного внимания".

К дню инаугурации президента Почта России выпустила специальную марку. На ней изображена Спасская башня Кремля, на конверте - президентский штандарт и памятная надпись. Тираж 252 тысячи экземпляров.

"Он нам не царь". Митинги против инаугурации

Накануне инаугурации Путина в России прошли акции протеста под лозунгом "Он нам не царь". Были задержаны сотни активистов и их лидер Алексей Навальный. Позже их почти всех отпустили - включая и самого Навального.

Часть акций не была согласована местными властями, но даже в тех городах, где митинги были разрешены, не обошлось без задержаний активистов.

Всего в 26 городах России задержали 1599 предполагаемых участников акций "Он нам не царь" и случайных прохожих. В частности, в Москве задержали даже 13-летнего мальчика, а в Саратове – 12-летнего.

Многие задержанные получили травмы.

В сети уже показали, как в Москве готовятся к инаугурации – на улицах замечена спецтехника и много военных.

Фото: twitter.com/Varfolomeev

Фото: twitter.com/Varfolomeev

Фото: twitter.com/Varfolomeev

Как раньше проходили инаугурации Путина

Это уже четвертый президентский срок Владимира Путина. Ранее он вступал в эту должность в 2012, 2004 и 2000 году.

С 2000-го года только один срок – с 2008 по 2012 год – эту должность занимал не Путин: в то время он был премьер-министром страны.

В год вступления Медведева в должность президента впервые сценарием было предусмотрено одновременное участие в процедуре уходящего президента и вновь избранного.

2000 год

2004 год

2012 год