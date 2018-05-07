В 2017 году число миллионеров в Украине выросло на 16%, или на 559 человек и достигло 4 063 человека.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной фискальной службы (ГФС) со ссылкой на исполняющего обязанности председателя ГФС Мирослава Продана.

"Доходы в размере более 1 млн гривен, полученные в 2017 году, задекларировали 4 063 налогоплательщики", - отметил он.

При этом один гражданин задекларировал доход в размере более 1 млрд гривен.

По словам Продана, наибольшее количество миллионеров - 2 270 налогоплательщиков составляют граждане в возрасте от 45 лет и выше.

Среди возрастной категории от 30 до 45 лет - 1 605 миллионеров, до 30 лет - 188.

В то же время самому молодому налогоплательщику исполнилось 7 лет (Черкассы), а самому старшему - 99 лет (Киев).

Свои доходы граждане-миллионеры получили в виде: других доходов (например, дополнительное благо, проценты, начисленные на депозитные счета в банке, дивиденды и так далее) - 9,8 млрд гривен; иностранных доходов - 6,2 млрд гривен; доходов от операций по продаже (обмену) объектов движимого и недвижимого имущества - 3,6 млрд гривен; доходов от наследования (получения в подарок) имущества - 2,5 млрд гривен.

"Почти 44% от общего количества миллионеров состоящих на налоговом учете в Киеве - 1 816 человек. Среди лидеров также следующие области: Харьковская - 299, Днепропетровская - 269, Киевская - 275 и Одесская - 207", - сообщил Продан.

По его словам, среднестатистический годовой доход одного гражданина - миллионера по Украине составляет 8,2 млн гривен.

В то же время одного плательщика - жителя Волынской области - 18,4 млн гривен, Донецкой - 12,2 млн гривен, Сумской - 11,4 млн гривен, города Киева - 10,1 млн гривен, Херсонской - 9,9 млн гривен и Киевской области - 8,6 млн гривен.

Ранее "Страна" сообщала, что число миллионеров в Киеве достигло 1092 человек, а самому молодому богачу - 4 года.

Также в Украине за год количество миллионеров увеличилось на 43%.