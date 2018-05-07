Фермеры из северной Польши, которая граничит с российской Калининградской областью, обратились к министру сельского хозяйства и сельского развития с просьбой ускорить работы, связанные со строительством забора на границе с Россией.

Об этом сообщает "Польское радио".

Земледельцы обвиняют власть в пассивности и считают, что забор не позволил бы кабанам, инфицированным AЧС, попадать на территорию Польши.

"Если бы построили забор, уезды Бранево и Бартошицах не имели бы проблемы с африканской чумой свиней, не было бы мертвых кабанов и других проблем", - говорят фермеры.

Предприниматели жалуются, что вынуждены увеличивать расходы на биологическую защиту своих ферм, а между тем правительство "ничего не делает".

Министр земледелия Кшиштоф Юрґель обещает, что ключевые решения по строительству забора будут приняты уже в этом месяце.

Принципы биозащиты, которым должны следовать фермеры, выращивающие свиней, будут вводиться по всей Польше, не только в районах, находящихся под угрозой AЧС.

Ранее в Польше запланировали построить забор на границе с Украиной и Беларусью для защиты от диких кабанов.

Стоимость строительства стены длиной более 1 тысячи км составляет 130 млн злотых (более 37 млн ​​долл.). При этом в первый год функционирования стоимость ее содержания и обслуживания достигнет 190 млн злотых (более 54 млн долл.). Стену намерены строить в течение 2018-2021 годов.

Всего в Польше с 2014 года зафиксировано 104 очага АЧС, при этом 81 - в этом году. Кроме того, за это время болезнь АЧС выявлено почти 900 диких кабанов вблизи польско-белорусской границы, а также в окрестностях Варшавы.

Ранее "Страна" писала о том, что Венгрия передумала отгораживаться от Украины забором против кабанов.

Также мы сообщали, что польские пограничники изымают колбасу и мясные продукты у путешественников из Украины.