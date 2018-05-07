В воскресенье, 6 мая, на маршруте Львов-Киверцы (Волынская область) пассажиров везли на неисправном рельсовом автобусе, в котором не было света и не работали туалеты.

Об этом сообщил очевидец Орест Борис в своем Facebook.

При этом рельсовый автобус тянул обычный локомотив.

"Вот так сегодня ехал из Львова в Луцк рельсовым автобусом Львов-Киверцы. Локомотив тащил рельсовый поезд, не было света, не работал туалет. Людям пришлось так ехать 3 часа. Рельсовый автобус сломан уже несколько дней", - отметил он.

Он также добавил, что это не первый подобный случай, такое ранее уже случалось, в том числе зимой.

Фото: facebook.com

Отметим, что на маршруте задействован рельсовый автобус польского производителя Pesa. Их же, кстати, собираются использовать и на будущей ж/д ветке из Киева в аэропорт Борисполь.

Напомним, 23 апреля в городе Долинская Кировоградской области на железнодорожной станции произошел пожар в дизельном тепловозе.

Ранее "Страна" сообщала, что Львовская железная дорога возобновила движение после аварии товарняка.



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