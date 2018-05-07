Пассажиры рельсового автобуса Львов-Киверцы пожаловались, что ехали три часа без света и туалета
В воскресенье, 6 мая, на маршруте Львов-Киверцы (Волынская область) пассажиров везли на неисправном рельсовом автобусе, в котором не было света и не работали туалеты.
Об этом сообщил очевидец Орест Борис в своем Facebook.
При этом рельсовый автобус тянул обычный локомотив.
"Вот так сегодня ехал из Львова в Луцк рельсовым автобусом Львов-Киверцы. Локомотив тащил рельсовый поезд, не было света, не работал туалет. Людям пришлось так ехать 3 часа. Рельсовый автобус сломан уже несколько дней", - отметил он.
Он также добавил, что это не первый подобный случай, такое ранее уже случалось, в том числе зимой.
Фото: facebook.com
Отметим, что на маршруте задействован рельсовый автобус польского производителя Pesa. Их же, кстати, собираются использовать и на будущей ж/д ветке из Киева в аэропорт Борисполь.
Напомним, 23 апреля в городе Долинская Кировоградской области на железнодорожной станции произошел пожар в дизельном тепловозе.
Ранее "Страна" сообщала, что Львовская железная дорога возобновила движение после аварии товарняка.
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