"Страна" продолжает проект "Битва синоптиков" очередным прогнозом погоды на неделю в Киеве. Мы собрали данные от пяти ведущих метеосайтов страны с 7 по 14 мая. В конце недели мы сравним прогнозы с тем, что происходило на самом деле, чтобы назвать самый точный и самый недостоверный из них.

На этой неделе мнения синоптиков разделились. Одни считают, что в Киеве будет лить с понедельника по четверг включительно, другие, что зонтики пригодятся только в понедельник.

В целом неделя будет более прохладной, чем прошлая. По прогнозам днем воздух прогреется до +20...+24. Но с 7 по 10 мая будет немного теплее: +25...+26. Некоторые ресурсы обещают и до +28.

Большинство ресурсов обещают погоду без осадков на 9 мая, дневная температура в этот день, по разным данным, от +24 до +28.

Сайт Укргидрометцентра прогнозирует дождливую неделю. Дожди с грозами пройдут с понедельника по четверг. Дневная температура +21...+23.

По данным сайта Sinoptik.ua, дождь ожидается только в понедельник. В этот день днем воздух прогреется до +25. Во вторник-среду без осадков, потеплеет до +27. С четверга станет немного прохладнее: до +24, но все также без осадков.

Сайт Gismeteо прогнозирует осадки 7-8 мая. Самым теплым днем недели станет среда, 9 мая, когда потеплеет до +27. Затем немного похолодает до +19...+23 днем. Без осадков.

Ресурс Мeteoprog.ua обещает дождь только в понедельник, 7 мая. Вторник, 8 мая, будет теплым, до +26. В остальные дни недели +20...+23.

Сайт Weather.com сообщает, что дождь пройдет в понедельник и воскресенье, а в целом неделя будет не такой уж прохладной: +26...+28 со вторника по четверг, в другие дни +22...+24.

На прошлой неделе погода была следующей:



30 апреля, понедельник +26, ясно



1 мая, вторник +27, ясно

2 мая, среда +29, ясно

3 мая, четверг +29, ясно

4 мая, пятница +30, ясно

5 мая, суббота +30, переменная облачность

6 мая, воскресенье +21, переменная облачность.

Самый точный прогноз оказался у Weather.com и Sinoptik.ua, а вот Gismeteо не угадал, пообещав дождь в воскресенье.

Напомним, что в июле и августе в Украине обещают 40-градусную жару.

Как сообщала "Страна", синоптики обещают теплый май и "африканскую" жару в конце месяца.