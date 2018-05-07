По состоянию 7:00 утра понедельника, 7 мая, ситуация в Балаклее Харьковской области контролируется, территорию обследуют пешие патрули.

Об этом говорится на сайте ГосЧС.

"По состоянию на 7 часов 7 мая ситуация контролируется. Пешими патрулями проводится обследование территории. К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечено 43 чел. и 10 ед. техники, в том числе от ГосЧС 6 чел. личного состава, 2 ед. техники", - говорится в сообщении.

Напомним, 3 мая в 13:40 в пгт Балаклея Харьковской области, на технической территории воинской части "65 Арсенал" Министерства обороны Украины, возникло возгорание сухой травы с последующим одиночными взрывами боеприпасов на площади около 35 га.

Также мы сообщали, что в ВСУ рассматривают три версии пожара в Балаклее.