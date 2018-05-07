Во время воскресного матча "Барселоны" с мадридским "Реалом", который завершился ничьей, Роналду получил травму и с ним "не все в порядке".

Об этом заявил наставник "Реала" Зинедин Зидан, сообщает El Chiringuito TV‏.

"Мы провели хороший матч. Не могу сказать, заслуженная ли ничья или же одна из команда заслуживала победу. У рефери была сложная работа. В матче было всего понемногу, но в конце концов уже ничего не изменить. Все позади. Во втором тайме, возможно, мы действовали немного поспешно. Сейчас с Роналду не все в порядке. Но я полагаю, что травма окажется несерьезной", - сказалпосле матча Зидан.

Роналду забил гол во вчерашнем "эль классико", но был заменен на Асенсио сразу после перерыва.

Фото: google.com.ua

Ранее "Страна" сообщала, что Роналду продолжает грустить из-за расставания с Ириной Шейк - СМИ.

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