Жители Черкасс смогли первыми почувствовали на себе последствия атмосферного фронта с грозовыми дождями и понижением температуры.

В воскресенье вечером областной центр был накрыт мощным ливнем с крупным градом. Местные жители снимали на видео, как землю покрывали ледяные шарики, диаметром в несколько сантиметров.

Пользователи отмечают, что раскаты грома были такой силы, что некоторые приняли их за взрывы.

По данным синоптиков, градом может накрыть еще четыре области Украины - Сумскую, Полтавскую, Харьковскую и Днепропетровскую.

На остальной территории Украины сегодня также прогнозируют ливни и понижение температуры до 20 градусов. Без осадков 7 мая, по прогнозу, только на Закарпатье.

Ранее "Страна" писала о том, что на Закарпатье зацвела уникальная Долина нарциссов.

Также мы сообщали, что жаркий температурный рекорд был установлен в Киеве 2 мая.