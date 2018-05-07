Украинская певица и тренер "Голоса страны" Джамала, которая недавно родила сына, разместила фотографию в Instagram без макияжа.

На фото артистка запечатлена без единого грамма косметики и с патчами от темных кругов под глазами.

"Сладких снов, всем детям и всем мамам", - подписала изображение Джамала.

Фото: instagram.com

"Настоящая мама, без фотошопа и всяких штучек! Респект" – пишут одни.

"Держитесь, скоро будут спокойные сладкие ночи!" – поддержали другие.

34-летняя Джамала чуть больше месяца назад стала мамой. За это время она успела опубликовать несколько фотографий с малышом Эмиром Рахманом.

Ранее "Страна" сообщала, что Ставшая менее месяца назад мамой Джамала вернулась на работу.

Также Джамала показал как за месяц подрос ее сын. Фото.