Тайник с тремя реактивными противотанковыми гранатометами "РПГ-26" был обнаружен спасателями и полицейскими при ликвидации пожара, который разгорелся 6 мая в лесном массиве в районе поселка Щедрищево в Луганской области

Об этом сообщил пресс-секретать областной Нацполиции Татьяна Погукай.

"После локализации пожара сотрудники батальойна полиции особого назначения провели осмотр прилегающей территории. Примерно в 300 м от автомобильной дороги в лесополосе нашли "тайник" с боеприпасами. Взрывотехниками обследовано место находки. Изъяты три "РПГ-26", - написала в соцсети Татьяна Погукай.

Следственно-оперативной группой данный факт задокументирован, внесен в ЕРДР по статье 263 УК Украины.

Фото: facebook.com

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