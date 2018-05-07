Экс-замминистра информполитики Татьяна Попова и глава комитета по вопросам свободы слова и информации в Верховной Раде, нардеп от Народного фронта Виктория Сюмар поспорили о свободе слова в Украине.

Дискуссия разгорелась в комментариях на странице Татьяны Поповой в Facebook.

Она привела результаты опроса зрителей передачи на телеканале "Прямой", в которой она принимала участие.

По результатам опроса, 73% зрителей "Прямого" считают, что в Украине сейчас нет свободы прессы.

"Это значит, что и медиа организациям и особенно власти надо делать гораздо больше для прекращения безнаказанности преступлений против журналистов и СМИ, для увеличения независимости редакций СМИ как от давления их владельцев так и от любого другого вмешательства", - написала экс-замминистра.

Фото: facebook.com

На это Виктория Сюмар ответила, что такие результаты опроса спровоцировали выступающие, которые сознательно несли мысль об отсутствии свободы слова. И что говорить об отсутствии свободы в условиях плюрализма и еще и в эпоху соцсетей - смешно.

На что Попова ответила, что в программе говорили то же самое, что говорил представитель ИМИ. О существующем росте нападений на журналистов за последний год.

Фото: facebook.com

Сюмар не стала комментировать рост преступлений против журналистов, но заявила, что это далеко не основной показатель несвободы слова в украинских условиях.

"Не думаю, что звезды и профи журналистики боятся писать из-за этого. Их останавливают другие причины. И это называется самоцензура. А как раз в эфирах навязывается мысль о наличии государственной цензуры", - написала она.

"Мы как раз говорили и о безнаказанности преступлений и о цензуре со стороны владельцев. О государственной цензуре даже не было вопроса", - ответила Татьяна Попова.

Фото: facebook.com

Глава НСЖУ Сергей Томиленко в комментариях отметил, что экономическая несвобода - это один из самых больших факторов давления на медиа и журналистов. Но физические нападения, системная безнаказанность, атаки на расследователей - эти угрозы свободе слова в Украине фиксируют и украинские, и международные эксперты.

Он отметил, что это, очевидно, понимает и аудитория "Прямого телеканала", чему свидетельство этот опрос.

Фото: facebook.com

Напомним, что в полиции назвали законным раздевание журналисток перед приездом Порошенко на суд по Януковичу.

Как сообщала "Страна", Юрий Крысин, обвиняемый в смерти журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия и организации титушек - имеет "покровителей" среди "силовиков". Об этом заявил начальник отдела Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Алексей Донской.