Украина в апреле наконец получила из Америки противотанковый ракетный комплекс "Джавелин".

Это стало поводом для эйфории в провластных кругах. Появились заявления, что теперь ситуация на Донбассе может измениться, а Вашингтон перевел сотрудничество с Киевом на новый, более высокий уровень.

Но с момента объявления о появлении "Джавелинов" прошла неделя - и о чудо-ракетах появилась новая информация. Которая позволяет по-другому взглянуть на цели этой поставки.

"Страна" разбиралась в том, зачем на самом деле оказались в Украине противотанковые комплексы из США.

Перемога от Порошенко

Петр Порошенко, подтверждая появление "Джавелинов", заявил, что они нужны для противодействия России.

"Да, долгожданное оружие прибыло в украинскую армию. И значительно укрепило мощный сдерживающий эффект нашей боеспособности и евроатлантической безопасности. Продолжаем работать над укреплением нашего оборонного потенциала с целью отпора российской агрессии", - написал он в Facebook.

Комментарии других украинских официальных лиц были примерно такими же. Разве что министр обороны Степан Полторак уточнил, что испытания новых противотанковых ракет украинская армия начнет в мае.

"Это решение (поставить Киеву "Джавелины" - ред.) позволит приступить от теоретической к практической подготовке наших расчетов "Джавелин", которые начнутся 2 мая на базе учебных центров Вооруженных Сил Украины и создать мощный противотанковый резерв", - написал министр в Facebook.

Заявления Порошенко и Полторака 30 апреля звучали, как настоящая "перемога". Пока 4 мая из Госдепа не прозвучала информация - оказывается, ракеты, без которых буквально задыхалась украинская армия, были поставлены в Украину еще месяц назад.

"Взять "Джавелин" к празднику"

Как оказалось, американские ПТРК уже давно были в Украине. Это следует из слов представителя Госдепа Хизер Науэрт.

По ее словам, современные американские ракетные комплексы Javelin были поставлены в Украину несколько недель назад.

"Я знаю, что многие из вас очень интересовались продажей ракет Javelin в Украине. Я могу сказать вам, что этот вопрос был одним из тех, что "лежал на столе" в течение очень длительного времени перед тем, как мы анонсировали в 2017 году, что президент принял решение предоставить систем Javelin Украины. Они были доставлены несколько недель назад", - сообщила представитель внешнеполитического ведомства США и добавила, что этот вопрос намеренно не разглашали, и люди, которые держали его в тайне "сделали хорошую работу".

Зачем было "намеренно не разглашать" столь важный вопрос, становится понятно, если взглянуть на дату разглашения. Порошенко и Полторак заявили о "Джавелинах" 30 апреля - в день смены формата операции на Донбассе. В этот момент официально закончилась АТО и началась Операция объединенных сил под командованием военных. Читай - президента Порошенко.

Таким образом "Джавелины" стали своеобразным подарком к празднику украинскому президенту и его военному окружению. Долгожданное супер-оружие, уже месяц находившееся в Украине, специально приберегали под триумф Банковой.

Что выглядит несколько удивительно, учитывая, сколько сил потратила Украина, чтобы заполучить это оружие. Выходит, важные для страны технологии намеренно придерживали, чтобы создать красивую пиар-обертку для власти?

В том же разрезе выглядит приказ Степана Полторака начать подготовку расчетов для стрельбы из "Джавелина" со 2 мая - опять же, только через месяц после поставки этих ПТРК.

На Донбассе "Джавелинов" не будет

Впрочем, неторопливость украинских чиновников, возможно, имеет и другое объяснение, помимо желания приурочить заявление об их появление к важной дате.

Георгий Тука, замминистра по делам оккупированных территорий, признался, что по условиям США Украина не может использовать американские ПТРК на линии соприкосновения на Донбассе.

"Да, на сегодняшний день есть определенные ограничения, принятые в отношении Украины. Условие - не использовать эти комплексы непосредственно на линии соприкосновения. Но надо понимать, что это ограничение может быть отменено в любой момент", - заявил замминистра.

Вчера это заявление прозвучало как сенсация. Однако еще в январе об этом прямо говорил спецпредставитель США по Донбассу Курт Волкер.

"Я хочу подчеркнуть, что это оборонительная техника. Она полезна только тогда, когда в наступление идут танки, тогда их можно нейтрализовать. Это оборонительное вооружение, не предназначенное для нападения и применения на линии конфликта. И я думаю, Украина во многом разделяет эту позицию", - сказал тогда Волкер.

"Мы лишь надеемся заполнить некоторые "белые пятна" в оборонных мощностях Украины, чтобы помешать дальнейшему разжиганию конфликта", - добавил он.

"Нельзя обманывать себя"

В общем-то пока все указывает на ритуальный характер постаки противотанковых ракет из США.

В реальном бою они будут опробованы неизвестно когда. А изучать их украинская армия сможет главным образом теоретически: отстреливать "Джавелины" вхолостую - слишком дорогое удовольствие. Один выстрел стоит 80 000 долларов.

В то же время украинские расчеты смогут, что называется, изучить матчасть и при необходимости в довольно сжатые сроки освоить американский ПТРК.

Однако пока в решающую военную роль "Джавелинов" на Донбассе не верят даже эксперты из США. Как написал Майкл Карпентер, экс-чиновник Пентагона и директор аналитического Центра Байдена при Пенсильванском университете, кардинально военную ситуацию они не изменят.

"Нельзя обманывать себя мыслью о том, что ракеты Javelin поменяют правила игры", - написал он в Твиттере. - Они являются полезным видом вооружения, которое будет иметь ограниченный сдерживающий эффект, но не изменит фундаментально возможности украинской армии", - отметил Карпентер.

Наверняка понимают это и в Пентагоне - и вряд ли рассчитывают, что в военном противостоянии на Донбассе благодаря новым ПТРК наступит коренной перелом.

Поэтому пока поставка "Джавелинов" выглядит как некий символический акт поддержки Киева. И завуалированная угроза Москве, которая пока не идет на предложенную Вашингтоном схему по введению миротворцев на Донбасс.

Что такое "Джавелин"

"Джавелин" (в переводе - дротик) - это американский противотанковый ракетный комплекс третьего поколения. Оно же пока и последнее.

Принят на вооружение в США в 1996 году. Стоимость единицы с шестью ракетами в комплекте - 1,4 миллиона долларов.

Главная особенность "Джавелина" - это дальность стрельбы и почти гарантированное поражение цели. Утверждается, что он умеет подбивать танки на расстоянии двух километров и в любое время суток.

Поэтому расчет "Джавелина" практически неуязвим для ответного удара противника. Что позволяет вести эффективную противотанковую борьбу - особенно против советских танков. По заявлениям создателей "Джавелина", он поражает танк в самую незащищенную часть - крышу башни.

При всех своих преимуществах "Джавелин" - самый дорогой ПТРК за всю историю и среди всех аналогов. Например, украинской "Стугны", российского "Корнета" и белорусского "Шершня", у которых есть ряд своих преимуществ и недостатков - но которые позволяют более массовое использование благодаря доступной цене.