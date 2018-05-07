Опубликован свежий срез самых популярных сайтов украинского сегмента интернета за апрель 2018 года.

По данным desktop-исследования компании TNS, особых перемен в рейтинге не произошло: Facebook.com остается единственным сайтом социальной сети, входящим в десятку, а Vk.com, Yandex.ua, Mail.ru все еще входят в топ-15, правда "Яндекс" в апреле просел на одну позицию.

Odnoklassniki.ru также входят в топ-25 - этот заблокированный в Украине сайт соцсети занимает 23 место в рейтинге.

В апреле сайт kinokrad.co выпал из рейнга. Work.ua вошел и занял 24 место.

Фото: tns-ua.com

Ранее "Страна" сообщала, что "ВКонтакте" готовятся запустить собственную платежную систему VK Pay.

Также Facebook запускает вторую новостную ленту, где будут только публикации страниц.