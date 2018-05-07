В Лондоне три человека пострадали в результате распыления на них неизвестного токсичного вещества. Инцидент произошел в результате конфликта между двумя группами мужчин. Пострадавшие доставлены в больницу.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на полицию.

Пострадавшим от нападения - 17, 22 и 27 лет. Их жизни ничего не угрожает, однако выздоровление после отравления может быть долгим. В то же время пострадать могло больше людей, отмечают в полиции.

Инцидент произошел в округе Хакни в ночь на воскресенье, 6 мая. Пока не сообщается о задержании подозреваемых.

Как заявили в полиции, использованное токсичное вещество - это не кислота и не коррозийное вещество.

Ранее "Страна" сообщала о том, что в Черновицкой области в школе отравились 24 ученика и шесть сотрудников.

Также мы сообщали, что в Виннице ученик распылил в школе газовый баллончик. Эвакуировали 500 человек.