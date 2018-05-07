На парламентских выборах в Ливане, которые состоялись 6 мая, побеждает шиитская партия "Хезболла", которая в США и некоторых других странах считается террористической.

Об этом сообщает DW.

По предварительным результатам голосования, "Хезболла" получила 67 мест в парламенте, состоящем из 128 депутатов.

"Движение Будущего" премьер-министра Саада Харири также прошло в парламент, став самой крупной политической силой среди ливанских мусульман-суннитов.

Премьер-министром в Ливане по традиционной системе разделения властей должно быть суннит, поэтому у Харири есть большие шансы вновь возглавить правительство.

Явка на выборах, в которых имели право принять участие 3,6 миллиона граждан, составила 49,2%.

Парламентские выборы в Ливане 6 мая были первыми за девять лет.

Напомним, что митингующие, которые выступают против решения президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля, снесли ограждение и ворота периметра безопасности у американского посольства в городе Аукар на окраине столицы Ливана.

Как сообщала "Страна", таксист из Uber сознался в убийстве сотрудницы посольства Великобритании в Ливане.