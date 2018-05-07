Курс НБУ 7 мая - доллар и евро немного подорожали
В понедельник, 7 мая, Нацбанк установил официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам. По сравнению с предыдущим рабочим днем доллар и евро немного подорожали.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
Доллар подорожал на 1 копейку - до 26,31 грн.
Евров также подорожал на 1 копейку - до 31,49 грн.
Курс российского рубля не изменился и составляет 0,416 грн.
Напомним, что 4 мая Украина выплатила Международному валютному фонду 257,25 млн СПЗ (спецправа заимствования), или около 368 млн долларов.
Как сообщала "Страна", в апреле международные резервы Украины выросли на $229 млн или 1,3% до $18,421 млрд долларов по сравнению с мартом.
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