В понедельник, 7 мая, Нацбанк установил официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам. По сравнению с предыдущим рабочим днем доллар и евро немного подорожали.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Доллар подорожал на 1 копейку - до 26,31 грн.

Евров также подорожал на 1 копейку - до 31,49 грн.

Курс российского рубля не изменился и составляет 0,416 грн.

Напомним, что 4 мая Украина выплатила Международному валютному фонду 257,25 млн СПЗ (спецправа заимствования), или около 368 млн долларов.

Как сообщала "Страна", в апреле международные резервы Украины выросли на $229 млн или 1,3% до $18,421 млрд долларов по сравнению с мартом.