В Днепре у трамвая на ходу отвалилось колесо. Инцидент произошел 6 мая около 22:20, в тупике маршрута трамвая № 4 на улице Михаила Грушевского на маршруте № 12. В результате ЧП вагон развернуло перпендикулярно рельсам.

Об этом сообщает "Информатор".

По словам сотрудников патрульной полиции, трамвай № 12 направлялся из тупика в сторону проспекта Богдана Хмельницкого. Во втором вагоне от второй тележки отпала левая ось колесной пары. Водитель продолжил движение, поскольку он сразу не заметил неисправность. Через несколько метров вагон сошел с рельсов.

Фото: dp.informator.ua

"Я ехал спокойно без каких-либо изменений, как вдруг второй вагон развернуло перпендикулярно рельсам", - говорит водитель.

Поскольку время было уже позднее, в трамвае ехало всего два пассажира. Они не пострадали.

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