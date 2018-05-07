Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предупредил о последствиях прекращения действия ядерной сделки с Ираном.

Об этом сообщает DW.

"Нужно помнить, что может произойти, если эта сделка развалится, а на Ближнем Востоке начнется новый этап гонки вооружений", - сказал Штайнмайер.

Он напомнил слова бывшего госсекретаря США Джона Керри, который сказал, подписывая соглашение с Ираном: "Нам должно быть ясно, что этой подписью мы, вероятно, предотвратили войну".

Дональд Трамп требует отмены ядерной сделки с Ираном, достигнутой при Обаме. По ее условиям, Иран свернул свою ядерную программу, а Запад снял с него нефтяные санкции.

Заключенная летом 2015 ядерная сделка Ирана предусматривает разрешение на мирное использование Ираном ядерной энергетики в обмен на обещание Тегерана не разрабатывать ядерное оружие. Иран с одной стороны и США, Германия, Франция, Великобритания, Россия и Китай - с другой, договорились, что Тегеран существенно ограничивает свою ядерную программу в обмен на отмену экономических санкций.

Напомним, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон предостерег американского президента Дональда Трампа от выхода из ядерной сделки с Ираном.

Как сообщала "Страна", ранее в МАГАТЭ опровергли заявления Израиля по возобновлению ядерной программы Ирана.