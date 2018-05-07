На Гавайях не менее 30 домов уничтожены потоками лавы извергающегося вулкана Килауэа.

Об этом сообщает портал Hawaii News Now.

По данным издания, количество трещин, из которых извергается лава, достигло десяти. Фонтаны лавы поднимались в высоту почти на 70 метров.

"Извержение продолжается", - цитирует портал слова представителя управления гражданской обороны округа Гавайи Талмадге Магно.

Управление гражданской обороны позволило эвакуированным местным жителям ненадолго вернуться в свои дома, чтобы забрать животных и лекарства.

По мнению властей, ситуация продолжает в районе западной стороны вулкана продолжает оставаться опасной и прекратится еще не скоро.

Напомним, извержение вулкана Килауэа началось 4 мая. Накануне в районе вулкана Геологическая служба США зафиксировала несколько подземных толчков, магнитуда сильнейшего из которых составила 5,0.

Килауэа, расположенный на острове Гавайи (также известен как Большой остров), называют одним из самых активных действующих вулканов на Земле. Также Килауэа считается местом обитания Пеле — гавайской богини вулканов.

Ранее "Страна" писала о том, что ученые впервые зафиксировали гром и молнии, порожденные вулканом.