За прошедшие сутки на Донбассе погиб один украинский военный и четверо были ранены.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр Операции объединенных сил на Донбассе.

Сейчас раненым оказывается медицинская помощь в госпитале.

Также, по данным разведки, противник понес следующие потери: трое убитых и пятеро раненых.

Боевые действия продолжались по всей линии соприкосновения. Противник 80 раз нарушал Минские договоренности.

Наиболее активные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Луганское, Авдеевка, Пески, Троицкое, Широкино.

Во время патрулирования района обороны попала в засаду группа военнослужащих механизированного батальона, действующего на Горловском направлении. На место происшествия прибыла резервная группа из ближайшего опорного пункта. После огневого столкновения, резервная группа преследовала противника, во время которого трое боевиков были уничтожены.

6 мая были обстреляны из пушек калибра 152 и 122 мм населенные пункты Зайцево и Никольское, на окраине города Горловка Донецкой области.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Напомним, что в результате обстрела Зайцев в Донецкой области был поврежден дом и ранен мирный житель.

Как сообщала "Страна", в ООН заявили, что и Украина, и сепаратисты размещают военные объекты у школ и детсадов.