Власти Египта решили прекратить поиски скрытых помещений в гробнице Тутанхамона после того, как пришли к выводу, что, по всей видимости, их просто не существует.

Об этом пишет Русская служба ВВС.

На том, что международная группа египтологов настаивала на том, что за стеной знаменитой трехтысячелетней гробницы имеется потайная комната. Согласно одной из теорий, там даже могла быть гробница царицы Нефертити, которую некоторые специалисты склонны считать матерью Тутанхамона.

Специалисты из Туринского университета провели глубокое сканирование при помощи георадара и пришли к выводу, что скрытых помещений в гробнице нет.

"Наверное, некоторых разочарует то, что за стеной гробницы Тутанхамона ничего не оказалось. Но с другой стороны, в этом и заключается настоящая наука", - отметил глава итальянской исследовательской группы доктор Франческо Порчелли.

В итоге представители министерства культурного наследия Египта согласились с окончательным выводом итальянских ученых.

Поиски секретного помещения начались после того, как британский археолог Николас Ривз, изучавший снимки гробницы в высоком разрешении, обнаружил под штукатуркой нечто, что он счел размытыми очертаниями дверей.

В своей статье "Погребение Нефертити", написанной в 2015 году, ученый утверждал, что сравнительно небольшая усыпальница изначально предназначалась именно для Нефертити - жены фараона Эхнатона, отца Тутанхамона, и что ее останки могут находиться в глубине гробницы до сих пор.

Останки царицы до сих пор не были обнаружены.

Ранее "Страна" писала о том, что в пирамиде Хеопса ученые нашли тайную комнату с помощью космических лучей.

Также мы сообщали, что в Египте археологи раскопали древний монашеский город.